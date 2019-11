Ille-et-Vilaine : la Seiche et une partie de la Vilaine en vigilance jaune aux crues

Guichen, France

Au Moulin du Boël à Guichen, au sud de Rennes, la Vilaine est à un niveau élevé, et l'eau n'est pas loin d'attendre le haut de la berge. Des curieux viennent se balader le long du fleuve et le prendre en photo, comme Laurence, qui observe au loin quelques kayakistes : "Je ne l'ai jamais vue aussi haute. Là on voit que normalement ils ne pourraient pas passer (les kayakistes, NDLR) et ils sont en mesure de jouer avec les vagues là donc c'est sympa." Elle habite dans le secteur, "trop loin" pour être concernée par une éventuelle montée des eaux.

Les adeptes de la rame peuvent en effet passer par dessus le clapet de la retenue d'eau de l'écluse du Boël, complètement recouverte par les flots. Le clapet en métal crée quelques remous dans lesquels s'amusent trois amis, parmi lesquels Cédric Joly (sacré champion du monde de Canoë slalom en septembre dernier) : "J'étais déjà venu ici mais jamais avec une Vilaine aussi haute. C'est mieux quand c'est un peu moins haut d'ailleurs, ça aplatit beaucoup la vague là. On part parce que le niveau d'eau montait trop encore."

Au bord de l'eau, la maison de l'éclusier affiche sur son portail le niveau des trois crues les plus spectaculaire de ces dernières années : décembre 1999, janvier et mars 2001. Nicolas est l'éclusier du Boël depuis 2017, et l'affirme : on ne risque pas pour le moment d'en arriver à ces niveaux de crues. Mais "il suffirait d'un ou deux jours de pluie soutenue et là ça déborderait c'est sûr. Il faut que chacun soit responsable et prenne ses dispositions où cas où cela arriverait, sans attendre l'intervention des pouvoirs publics." Météo France prévoit quelques épisode pluvieux ces prochains jours sur le département.