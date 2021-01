Ille-et-Vilaine : vigilance jaune pour risque de neige et de verglas

Des risques de neige et de verglas en Ille-et-Vilaine ce dimanche soir et lundi matin. Le département a été placé en vigilance jaune. Le nord du département sera particulièrement concerné, et notamment les points hauts de l'autoroute A84. Dès dimanche après-midi, le verglas a provoqué quelques accidents sur cette autoroute, notamment dans le secteur de Fougères.

En cause un vent fort en début de nuit et des baisses nocturne des températures autour de zéro. "Les giboulées seront le plus souvent solides (grésil ou neige roulée) et fondront très lentement, voire ne fondront pas", indique la préfecture dans un communiqué.

Il pourrait également neiger sur les points les plus hauts, avec 1 à 3 centimètres de neige qui devraient tenir au sol plusieurs heures. En début de matinée les températures doivent remonter assez rapidement et le risque de chaussée glissante disparaître en milieu de matinée, précise la préfecture d'Ille-et-Vilaine.