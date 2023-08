Ils fuient la canicule et arrivent en Bretagne

Ils ont changé de destination de vacances au dernier moment. Sur l'une des aires de camping-car de Plonévez Porzay, à la pointe bretonne, Franck respire. Avec ses quatre enfants, ce père de famille de Nantes avait prévu de descendre dans le pays basque. À l'annonce de la canicule, la famille a décidé de changer ses plans et de faire route vers le Finistère. " On devrait mieux profiter de nos vacances." Un peu plus loin, dans le camping de la plage, des vacanciers originaires de Franche Comté se félicitent de leurs choix et ne mâchent pas leurs mots : " On est dans la zone la plus fraiche de la France et cela fait plaisir. Avant, on allait dans le sud du côté de Saint Raphaël, mais dans le sud, on finit cramé comme un barbecue. On finira peut-être par devoir aller au Pôle Nord ! "

"Ces derniers jours d'août devraient permettre de sauver la saison en Bretagne"

Selon Nicolas Dayot, président de la fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air et président régional de cette même fédération pour la Bretagne, " la clientèle de passage qui ne réserve pas et qui aurait pu choisir le sud, est finalement plus présente en Bretagne sur cette fin août. Des vacanciers originaires de Bretagne qui auraient pu décider de descendre dans le sud de la France, sont finalement restés pour profiter des températures agréables. Et ces vacanciers du nord de l'Europe ont fait le choix de départements français sans canicule. La saison 2023, qui a bien commencé, avant de souffrir du temps pluvieux en juillet, pourrait finalement être sauvée et terminer légèrement au-dessus de 2022."

