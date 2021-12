Ils reviennent en Midi-Pyrénées pour les vacances : "le soleil m'avait manqué !"

Les vacances de Noël ont débuté ce vendredi 17 décembre et nombreux étaient les originaires du Sud-Ouest à retourner sur leurs terres ce week-end pour fêter Noël en famille ou entre amis.

Parmi les voyageurs arrivés de Paris, on retrouve par exemple Bertrand. Direction le Tarn pour ce Parisien, où il va retrouver toute sa famille pendant deux semaines. "C'est plutôt une bonne nouvelle, surtout quand on vit à paris. On aime bien retrouver un peu plus d'espace, de verdure. C'est toujours très sympa".

Heureux de retrouver le soleil

"On peut voir tout le monde et puis revoir un peu de soleil, ça fait plaisir, enchaîne en rigolant Maxence. On n'en a pas beaucoup en ce moment à Paris." Au programme des vacances pour le jeune homme : "un peu de ski dans les Pyrénées, je vais aller voir mes grands parents dans les Landes et puis faire la fête avec les amis"

Le soleil avait aussi manqué à Océane, Albigeoise aujourd'hui étudiante à Dijon. "Revoir le soleil, ça fait vraiment plaisir. Ça me manquait" rigole la jeune fille, après huit heures passées dans le train.