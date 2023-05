PHOTOS : une coulée de boue envahit le village de Champeix (63)

" C'est un spectacle de désolation que l'on a ce matin " explique le maire de Champeix Roger-Jean Méallet sur France Bleu pays d'Auvergne ce lundi. Sa commune a vu s'abattre 60 mm de pluie et de grêle en moins d'une heure sur ce secteur du Puy-de-Dôme à une dizaine de kilomètres d'Issoire. Heureusement sans faire de victime.

La pluie a déclenché une rivière de boue qui a emporté une partie de la voirie mais aussi des voitures et remplie caves et commerces d'un mélange de terre, gravats et eau parfois jusqu'à un mètre. Une cellule de crise est déclenchée depuis ce lundi 7h30 et l'édile attendait les services du département pour un état des lieux complet et pour voir comment libérer Champeix de l'amas de boue qui bloque notamment la route de Ludèce.

60mm de pluie sont tombées sur le secteur de Champeix ce dimanche © Radio France - Kevin Boderau

Une importante solidarité de tous les habitants

Dès la fin de l'après-midi ce dimanche dix centres de secours des alentours et environ 70 pompiers ont été mobilisés. Le maire de Champeix tient ce matin à les remercier comme "tous les habitants qui ont eu un élan de solidarité immédiat. Ils sont spontanément venus nous aider cela fait quand même chaud au coeur".

L'édile a déjà entamé les démarches pour l'élaboration du dossier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle.