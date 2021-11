"Inactifs à la COP26, mourant.e.s en 2050", des centaines de personnes rassemblées à Paris pour le climat

À l'appel de plusieurs associations et ONG quelques centaines de personnes se sont rassemblées à Paris ce samedi pour demander plus de justie climatique. Alors que la COP26 se poursuit à Glasgow (Écosse), des marches étaient organisées partout dans le monde.

Après l'appel à agir devant l'urgence climatique, vendredi, de milliers de jeunes à Glasgow, de nouvelles actions pour la justice climatique sont prévues samedi un peu partout dans le monde. À Paris ils étaient plusieurs centaines place de l'hôtel de ville à la mi-journée, à l'appel de plusieurs associations, syndicats et ONG : Attac, Alternatiba, Greenpeace, Extinction Rebellion, L214, Oxfam, ATD Quart Monde, des syndicats Solidaires ou de la CGT. Alors que la 26e Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP26) se tient depuis une semaine à Glasgow, ils entendent faire pression sur les négociateurs présents en Écosse et réclament plus de "justice climatique".

Les manifestants ont commencé à se rassembler vers midi devant la mairie de Paris. Céleste, 17 ans, tenait à "manifester aujourd'hui", et déplorait l'absence de jeunes à ce rassemblement organisé pendant les vacances scolaires. "Il faut donner de l'espoir à la jeunesse", réclamait la lycéenne de terminale. Les manifestants, certains venus en famille, ont sonné "l'alarme climatique" à coup de sifflets et de cris, portés par les percussions d'une batucada. Des pancartes clamaient "pas de nature, pas de futur", "justice climatique, justice sociale, tout est lié", "la COP26 lave plus vert" pour dénoncer le greenwashing ou plus sobrement un simple "SOS".

Une banderole "Inactifs à la COP26, mourant.e.s en 2050" a été accrochée aux anneaux olympiques dressés devant l'Hôtel de Ville, alors que Paris doit accueillir les Jeux en 2024. Des portraits géants de plusieurs dirigeants, Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Xi Jinping ou encore Jair Bolsonaro ont été déployés "pour mettre la pression sur les gouvernements et pour passer à l'action sans attendre les décideurs", selon les organisateurs.

Une minute de silence a été respectée par les participants en hommage aux victimes du changment climatique. Ensuite, un climatologue, Jean-Baptiste Sallée, est monté à la tribune pour alerter sur la "responsabilité historique" de la génération au pouvoir pour prendre des décisions permettant de lutter efficacement par le changement climatique. Il a été suivi par Jean Francois Julliard de Greenpeace ou encore Roland Sjabere, chef coutumier du village de Prospérité en Guyane.

Une mobilisation mondiale

Sous une pluie diluvienne Glasgow était ce samedi l'épicentre d'une mobilisation mondiale qui doit voir des dizaines de milliers de manifestants à travers la planète appeler à l'action face au dérèglement climatique qui menace l'humanité. De Londres, Nairobi ou Mexico, plus de 200 événements sont prévus, selon la coalition d'organisations à l'origine de la mobilisation.

Sous une pluie battante, des milliers de manifestants ont défilé pour le climat à Glasgow en Écosse où se tient actuellement la COP26. © AFP - Daniel Leal-Olivas

A Sydney et à Melbourne, des manifestants déguisés en tas de charbon ou en Scott Morrison, le Premier ministre australien grand défenseur de l'industrie minière, ont dénoncé la COP26 comme étant "une comédie" et leur chef de gouvernement comme "une honte absolue".