Incendie dans les Monts d'Arrée : 1.400 hectares brûlés, six pompiers intoxiqués

Plus de 1.400 hectares de landes et forêts sont partis en fumée dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère. Six pompiers ont été intoxiqués par les fumées. Un avion va arriver en renfort dans l'après-midi.

L'incendie s'est déclenché quelques heures après des records de chaleur historiques en Bretagne lundi. Les pompiers interviennent sur quatre fronts en même temps. Un avion Dash, avion bombardier d'eau, va venir en renfort dans la journée : "Le Dash ayant été beaucoup sollicité sur la zone. Il a pu nous adresser seulement un certain nombre de largages assez limités. Et si cet après-midi, il est à notre disposition pour un peu plus de largages, on a bon espoir de fixer cet incendie d'ici la tombée de nuit" explique Sylvain Montgénie, directeur du SDIS du Finistère sur France Bleu Breizh Izel.

Ce mardi, après la canicule d'hier, la météo est plus favorable, les températures ont baissé fortement dans toute la région. Mais le Finistère est en vigilance orange aux orages.

Des pompiers intoxiqués

500 personnes ont été évacuées depuis lundi soir, sur la commune de Botmeur et dans trois hameaux de Saint-Rivoal et Sizun. 92 personnes ont trouvé refuge à la salle omnisports de Sizun. Huit personnes ont notamment été évacuées d'un gîte situé près de la route départementale 785. Une cellule de crise a été ouverte en préfecture lundi.

Six pompiers ont été intoxiqués par les fumées et ont dû quitter le lieu de l'incendie. Ils sont plus de 260 soldats du feu sur place ainsi que 50 véhicules de lutte contre les incendies. Des renforts sont notamment arrivés des Pays de la Loire. Un Canadair bombardier d'eau est arrivé dans la soirée de lundi Un camion de pompiers a brûlé, sans faire de victimes. Il est tombé en panne et n'a pas pu être déplacé. La chapelle de Brasparts, située à proximité, n'est plus menacée, précise la préfecture dans un communiqué.

Le conseil départemental et le Parc régional naturel d'Armorique vont réaliser un diagnostic rendu dans les 48 heures pour identifier les conséquences de cet incendie sur la faune, sur la flore et sur les mesures à mettre en place.