Incendies dans quatre pavillons et un pailler : les orages ont causé quelques dégats en Indre-et-Loire

Selon les pompiers d'Indre-et-Loire, les orages qui ont touché la Touraine à partir de la fin de matinée ce jeudi n'ont fait ni victime, ni dégâts très conséquents. On remarquera tout de même que presque aucun secteur de l'Indre-et-Loire n'a été épargné. Il a fallu mobiliser une centaine de pompiers au total.

Le principal incendie causé par la foudre a eu lieu à Villeperdue, dans un pailler de 300 tonnes. Les pompiers sont aussi intervenus à Saint-Pierre-des-Corps, Tours et Vallères pour quatre feux de pavillons. Des incendies vraisemblablement déclenchés par la foudre, même si il faut attendre la conclusion des enquêtes pour en être certain. Les éclairs ont aussi embrasé un arbre dans le Chinonais, et une haie dans le nord du département.

A l'Est de l'Indre-et-Loire, vers Nazelles-Négron, Amboise et Saint-Martin-le-Beau, environ mille foyers ont été privés d'électricité, soit parce que la foudre est tombée sur un équipement électrique, soit parce qu'une branche d'arbre a chûté sur une ligne à haute tension, mais ça a été beaucoup plus rare. Les pompiers n'ont pratiquement pas été appelés pour des chutes de branches, ni d'ailleurs pour des inondations de caves, alors qu'il a tout de même beaucoup plu.