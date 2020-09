Incendies en Californie : des fumées "très diluées" sont arrivées dans le nord de la France

Selon un prévisionniste de Météo France interrogé par franceinfo ce samedi, des fumées provoquées par les gigantesques incendies qui embrasent la Californie sont arrivées dans le nord de la France. Elles ont traversé l'Atlantique en "cinq à six jours".

Depuis vendredi, des fumées "très diluées" touchent le nord de la France. Des fumées qui proviennent des incendies d'une ampleur historique qui ravagent la Californie en ce moment. Elles ont parcouru près de 9.000 kilomètres, traversant l'Atlantique en "cinq à six jours", selon François Jobard, prévisionniste à Météo France, interrogé par nos confrères de franceinfo.

Des fumées présentes "vers six à huit kilomètres d'altitude"

"Selon les premières modélisations, on a pu constater que ces particules de fumée qui sont rejetées en très grosse quantité au-dessus de la Californie ont pu prendre, pour certaines parties, une trajectoire vers l'est, le nord-est, traverser le nord des Etats-Unis puis finir par traverser l'Atlantique portées par les vents d'Ouest", explique le prévisionniste à franceinfo.

Ces fumées ont donc pu "de façon très diluée, de traverser l'Atlantique pour se retrouver à partir d'hier [vendredi] essentiellement sur les îles britanniques, mais une partie fortement diluée a pu traverser le nord de la France" entre vendredi et samedi matin.

Selon François Jobard, ces fumées "sont présentes vers six à huit kilomètres d'altitude". Il est difficile de s'en rendre compte dans le ciel : "C'est compliqué de faire la part des choses entre [ces fumées très diluées] et la pollution qui a pu être présente parce que ça fait plusieurs jours qu'on a eu anticyclone au-dessus de nos têtes, notamment en région parisienne, donc il y a beaucoup d'aérosols qui sont dus à la pollution et à des vents qui sont depuis plusieurs jours très faibles sur la région".