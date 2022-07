Les odeurs de fumée ressenties dans l'Yonne sont dues aux incendies en Gironde

Les incendies en Gironde ont provoqué un ciel ocre et des odeurs de fumées jusqu'en Bourgogne, mardi, ici dans la Nièvre, à 15 kms de Nevers.

Vous vous êtes peut-être inquiétés mardi de ressentir des odeurs de fumée et de brûlé près de chez vous ? Après le Limousin, la Dordogne, Tours ou encore à Orléans, c'est au tour de l'Yonne d'être traversé par des voiles de fumée en provenance des incendies en Gironde. Par ailleurs, le ciel de l'Yonne était jaune, "maronnasse" , comme couvert de brouillard par endroits. C'est une autre conséquence des feux de forêt.

Sur la carte de particules fines de Météociel, publiée par le compte Twitter @Meteo_89 hier, on voit clairement un couloir de fumée allant du Lot à l'île de France, en passant par l'Yonne. D'après nos prévisionnistes Météo France, l'arrivée d'air frais sur la façade Atlantique réoriente et pousse la fumée au nord. Ce phénomène est par ailleurs assez classique, on le voit avec le sable du Sahara, parfois retrouvé jusqu'en haut des stations de ski dans les Alpes.

Suite à cette alerte, le SDIS de l'Yonne a appelé les habitants à "ne pas encombrer la ligne d’appels d’urgence". N'appelez le 18 que si vous voyez réellement des flammes ou un départ de feu.