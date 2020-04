De fortes averses accompagnées de bonnes rafales de vent : les condtions météo ont été mouvementées ces dernières heures dans la région et notamment dans le département de l'Indre.

Indre : de bonnes rafales de vent et de fortes précipitations

Le département de l'Indre n'a pas été epargné par la pluie et le vent qui balaie la région depuis ce matin. L'association Météo Centre a relevé un cumul de précipitations à la mi-journée de 11,2 mm à Saint-Maur, 6,4mm à Levroux, 6,2mm à Vierzon ou encore 5,4 mm à Villegouin dans l'Indre et Gron dans le Cher. De son coté, Météo France a enregistré un cumul de pluie de 8,3 mm à Châteauroux-Déols. Des précipitations acompagnées de bonnes rafales de vent : 50,4 km/h au maximum à Châteauroux et Avord dans le Cher.

Sur les routes, les autombilistes ont parfois trouvé sur leur chemin des branches d'abres, comme içi près de Lothiers et la Pérouille dans l'Indre, avec une rafale sans doute beaucoup plus forte

L'animation ci-dessous montre bien que le secteur de la Pérouille s'est retrouvé sur le passage et au centre du phénomène pluvieux enregistré ce jeudi matin.