Pour préserver la ressource en eau et malgré des pluies importantes ces derniers jours, un nouvel arrêté de restriction de l'usage de l'eau entrera en vigeur ce samedi dans l'Indre. Il va concerner l'ensemble du département dont la situation hydrologique est jugée préoccupante.

Indre : déficit hydrique "préoccupant" et nouvelles restrictions de l'usage de l'eau

Châteauroux, France

Malgré des pluies abondantes ces dernière semaines, la préfecture de l'Indre estime que la situation concernant le déficit hydrique dans le département est toujours "préoccupante". Réunis il y a quelques jours, les membres de l'Observatoire de la Ressource en Eau (ORE) soulignent que "la situation hydrologique n'est toujours pas rétablie". Dans ce contexte et tant que les niveaux des cours d'eau et des nappes souterraines présenteront d'importants déficits, un nouvel arrêté préfectoral, spécifique à cette période hivernale, entrera en vigeur ce samedi 16 novembre. Il concernera l'ensemble du département ; la préfecture ajoute qu'il est nécessaire que "chacun reste vigilant et adopte les bons réflexes afin de préserver au mieux la ressource".

Les mesures suivantes sont donc applicables à l’ensemble des usagers :

Le lavage des véhicules n’est autorisé que dans les stations professionnelles dédiées

Le lavage des voiries et trottoirs est limité aux nécessités sanitaires et d’hygiène collective

Le remplissage des piscines pour mise à niveau hivernage est interdit sauf mesure sanitaire obligatoire pour les piscines publiques

L’arrosage des terrains de sport, pelouses, espaces verts, massifs floraux, ainsi que l’arrosage des golfs et des greens et le prélèvement des eaux superficielles pour l’irrigation, sont interdits sauf dérogation au cas par cas

Le prélèvement des eaux superficielles, est interdit quelle que soit l’usage sauf au cas par cas.

Le remplissage des plans d’eau est interdit quelle que soit l’origine de l’eau, sauf dérogation et disposition particulière concernant les étangs de la Brenne

Les plans d’eau en barrage d’un cours d’eau doivent laisser s’écouler un débit en sortie de plan d’eau égal au débit entrant

Pour les usages industriels :

La consommation est limitée aux besoins des procédés et du personnel, sans remise en cause de la sécurité des installations; interdiction de l'arrosage des espaces verts et du lavage des véhicules; interdiction des exercices incendie nécessitant l'utilisation d'eau

Les consommations d’eau font l’objet d’un relevé journalier consigné sur un registre tenu à disposition de l’inspection des installations classées

L’exploitant informe l’inspection des installations classées des limitations de production, des modifications de procédé et des plannings de fabrication prévus pour limiter la consommation en eau qu’il aura mis en place suite à la publication du présent arrêté.

La préfecture ajoute que des contrôles du respect de ces restriuctions sont mis en oeuvre par les agents de la Direction Départementale des Territoires et de l'Agence Française pour la Biodiversité