Indre-et-Loire : records de températures en septembre battus à Tours, Reignac-sur-Indre et Savigny-en-Véron

On s'y attendait et on n'est pas déçu, les températures ont battu des records quasiment partout pour un mois de septembre en Touraine. Là où il a fait le plus chaud c'est à Ligré où l'on a frôlé les 36 degrés. Alors qu'en septembre les normales de saison sont de 22 degrés. Regardons où l'on a battu d'autres records ce lundi 14 septembre 2020.

Commençons par la commune dont la température relevée par Météo France a fait exploser le record, Savigny-en-Véron, dans le Chinonnais. Il y a fait 35,6 °, soit 2 degrés 1 de plus qu'en septembre 2016 où il avait fait 33,5°. Record battu aussi à Reignac-sur-Indre dans le Lochois avec 35,8° contre 34,6° en 2016. A Saunay, près de Château Renault, où Météo France a relevé 34,8 contre 34,4. Et à Tours qui pour deux petits dixièmes est passé d'un record de 34,5° datant du 4 septembre 2005 à un record de 34,7° ce14 septembre 2020. La commune qui a été la plus chaude en Touraine ce lundi c'est Ligré, pas très loin de Chinon, encore, avec 35,9°. D'une manière générale, c'est tout le sud-ouest de l'Indre-et-Loire qui a eu le plus chaud. Et pour faire bonne figure, citons pour finir Saint Christophe-sur-le-Nais, au nord-ouest, qui a égalé son record de 2016 avec 34,1°.