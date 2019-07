Indre-et-Loire : après la canicule, gare aux orages !

Indre-et-Loire, France

Des orages sont attendus sur la Touraine ce vendredi 26 juillet. Certains comme les agriculteurs, qui n'ont pas vu une goutte d'eau sur leurs cultures depuis 43 jours (le précédent record était de 41 jours en 1976) attendent ces pluies salvatrices

Ces pluies sont bonnes à prendre mais pas forcément suffisant pour les cultures

mais avec un sol dur comme du béton à cause de la sécheresse, est-ce que ces pluies orageuses seront suffisantes pour abreuver les cultures estivale comme le maïs, le tournesol, le soja et le sorgho, c'est la question que se pose Jean-Claude Robin, agriculteur à Chanceaux-sur-Choisille et vice-président de la chambre d'agriculture :"Tous les millimètres d'eau sont les bienvenus, mais les sols sont tellement secs et serrés que des pluviométries très importantes peuvent conduire à des ruissellements d'eau, ce qui fait que toute l'eau n'a pas la capacité à pénétrer dans le sol , c'est toute la difficulté d'un orage. Pour humecter les sols, on préfère de l'eau qui tombe doucement. Maintenant, en tout état de cause, ces orages sont les bienvenus, ça pourra sauver un certain nombre de situations. Ils permettront de remettre en place des cultures si il pleut en quantité suffisante. Si on a que 10 ou 15 millimètres , compte tenu de l'état des sols, ces millimètres risquent de s'évaporer . Il faudrait qu'il y est de l'eau derrière pour permettre aux plantes de poursuivre leur processus de germination".

Alerte aux coups de foudre et leurs conséquences chez les pompiers

Ceux qui préparent également l'arrivée des orages après ces quatre jours de canicule, ce sont les pompiers d'Indre et Loire. Pour eux, la problématique est différente, ils appréhendent deux types de risques : la chute de la foudre qui peut mettre le feu aux herbes sèches et la violence des pluies qui peuvent provoquer des inondations. Le commandant François Sardaine, des pompiers d'Indre et Loire : "On a potentiellement des feux qui pourraient naître en lien avec l'activité orageuse et puis le vent qui va se renforcer entre 40 à 50 kms/h avec des rafales jusqu'à 70 kms/h. Et donc le moindre éclair sur une végétation sèche pourrait augmenter le risque de départ de feu dans les cultures ou même dans la forêt. En ce qui concerne le risque d'inondations, on va avoir des cumuls de pluies importants sur des sols qui ne pourront pas absorber et donc on peut avoir des risques de glissements d'eau et d'inondation".