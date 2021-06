Tornade à Saint-Nicolas-de-Bourgueil : "On a cru à une bombe"

Une église au clocher mutilé, un toit éventré, une nef inondée sous les débris et les pierres. En plein centre du village de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, on croirait voir une "scène de guerre".

Sébastien Berger, maire de la commune et pompier professionnel, avait d'abord pensé que son adjoint lui faisait une blague. "Quand il m'a appelé samedi, je n'arrivais pas à y croire. Le clocher est en pierre de tuffeau, pour nous, il était invincible".

Plusieurs parties de la toiture de l'église de Saint-Nicolas-de-Bourgueil sont tombées. © Radio France - Sophie Podevin

Aujourd'hui, le maire commence doucement à réaliser. Il attend la venue de l'expert en assurances, mercredi 23 juin, pour tout déblayer.

L'église a résisté à deux guerres... Et là en 15 secondes, une "tornade" créée un trou béant (...). On a l'impression qu'on a reçu une bombe. - Sébastien Berger, maire de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Une cagnotte défiscalisée va être lancée pour restaurer l'église. Mais ce n'est pas le seul bâtiment durement touché par les intempéries. Plusieurs dizaines de maisons ont également subits la violence du vent.

Le clocher amputé par le vent © Radio France - Sophie Podevin

Une solidarité chez les habitants

Les couvreurs de Bourgueil et de Benais ont mis leur chantier en pause pour venir en renfort des artisans de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. L'objectif : finir au plus vite les petites réparations chez les particuliers avant le retour de la pluie.

Ginette, 77 ans vie juste à côté de l'église. Lundi 21 au matin, elle avait enfin fini de tout déblayer chez elle. Si sa voiture et sa maison n'ont pas trop souffert, on ne peut pas en dire autant de la toiture de ses voisins qui s'est retrouvés... dans son jardin. "J'ai récupéré des poubelles, des antennes de télé, du plastique, des branches... J'en avais plein le jardin. Et je me suis promené avec ma brouette pour récupérer les ardoises. C'était impressionnant".

Des volontaires ramassent les tuiles perdus de la salle des fêtes dans les vignes alentours © Radio France - Sophie Podevin

Plus loin, des bénévoles aident les vignerons à vider leurs parcelles des restes de la toiture envolée de la salle des fêtes. Le grand bâtiment au toit bâché s'est fait semer ces tuiles jusqu’à 5 km.

Un des bacs contenant les ardoises arrachées du toit © Radio France - Sophie Podevin

Une tempête sur toute la Touraine

Pour bien comprendre l'ampleur cet épisode météo qui a frappé la Touraine, il faut sortir de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Près de Loches, de forte bourrasques de vent accompagnés de grêles et d'orages ont été observé. Des intempéries impressionnantes, visibles notamment sur cette vidéo de N.Duguet, relayée par l'association météo Centre