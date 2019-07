Indre-et-Loire : canicule et sécheresse pour l'instant rien de trop dramatique pour l'agriculture

Indre-et-Loire, France

Un nouvel épisode de canicule est annoncé à partir de demain mardi 23 juillet en Touraine, avec des températures qui pourraient localement grimper à plus de 40 degrés. Un nouvel épisode de canicule qui intervient trois semaines après celui du mois de juin. La Touraine attend également toujours quelques gouttes de pluies qui seraient salvatrices.

La préfecture d'Indre-et-Loire a pris encore récemment de nouveaux arrêtés de restriction de l'usage de l'eau. Une situation qui inquiète particulièrement les agriculteurs.

Pour autant, les agriculteurs sont maintenant habitués à ces périodes de sécheresse et de fortes chaleurs. Ils ont eux-aussi tiré les enseignements des épisodes des années passées.

Quand on fait le bilan de l'état des cultures et des élevages, la situation est encore plutôt bonne. Seul souci identifié pour la canicule : la mortalité plus importante des porcelets. Un éleveur Tourangeau a perdu entre 250 et 300 porcelets, sur 900 naissances habituellement. Il a aussi connu un retard de croissance des porcs destinés à l'abattage, car ils ont moins mangé pendant cette période.

Pour les bovins, l'été se passe bien. Les éleveurs n'attaquent pas les réserves de l'hiver grâce à un printemps arrosé.

Quant aux récoltes, les grains de blé sont de bonne qualité. La quantité de fourrage récoltée au printemps est très bonne. Reste l'incertitude du maïs. La floraison a commencé. Il faudrait de l'eau, mais il en manque pour les cultures non-irriguées. Mais elles représentent une infime partie des surfaces cultivées en Touraine, à peine 10.000 hectares.