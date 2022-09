Toitures envolées, arbres tombés : les violents orages qui ont traversé la Touraine ce dimanche soir ont fait quelques dégâts. Ce sont surtout l'est et le sud-est du département qui ont été touchés.

Indre-et-Loire : des orages et des rafales enregistrés à plus de 100 km/h ce dimanche soir

L'est et le sud-est de l'Indre-et-Loire ont été particulièrement touchés par les orages de ce dimanche soir

Toute une partie de la Touraine a vu le ciel s'illuminer ce dimanche soir. Cela n'a pas duré longtemps, mais cela a été assez violent par endroits. Des orages ont traversé l'est et le sud-est du département et ils ont fait quelques dégâts comme des toitures envolées à Yzeures-sur-Creuse et à Bléré, ou des arbres tombés.

Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois. L'association Météo Centre a, elle, relevé des rafales à 85 km/h à Reignac-sur-Indre, 107 km/h à Ferrière-Larçon. Ce lundi matin encore, des orages pourraient traverser notre département.

