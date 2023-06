Indre-et-Loire : des pluies diluviennes mobilisent les pompiers dans le Richelais

Après quelques inondations dans le chinonais vendredi soir, les orages continuent ce samedi. Cette fois-ci c'est vers l'île Bouchard, Champigny-sur-Veude et Brizay que l'orage est tombé vers 19h30. Les pompiers ont été mobilisés dans ces trois communes pour assèchement et coulée de boue. Au total, ce sont six engins et 16 sapeurs-pompiers qui sont sur place. Soyez prudents !

