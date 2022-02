Indre-et-Loire : des stations automatisées ont remplacé les relevés Météo des bénévoles

Les relevés Météo collectés depuis des dizaines d'années par une trentaine de bénévoles en Indre-et-Loire sont remplacés par des stations automatisées. Météo-France a choisi de jouer la carte de la technologie afin d'avoir des données Météo plus précises et surtout plus rapides.