Indre-et-Loire : le premier semestre 2020 est le plus chaud jamais enregistré

Vous avez dû remarquer que les températures étaient particulièrement douces en Touraine, en cette première moitié d'année 2020. Cela n'a rien à voir avec les dernières semaines et le début de l'été, d'après Météo France, bien au contraire. Les mois de janvier, février et avril sont ceux où les maximales ont particulièrement dépassé les normales de saison alors que le mois de juin a plutôt tempéré cette hausse exceptionnelle.

En France, on recense 1,8 degré en moyenne de plus que les températures habituelles et à Tours, cela monte jusqu'à 2,3 degrés. En moyenne, il a fait 12,5 degrés en France depuis le début de l'année. Pour Daniel Vendramini, le chef de Météo France en Touraine, "il y a 2 raisons à cela : la sécheresse et un ensoleillement plus élevé que d'habitude. On a eu des journées très sèches avec des vents secs et ce sont surtout les températures maximales qui ont grimpé". Il poursuit : "Entre janvier et fin mai, on était sur des records de temps d'insolation, qui représentent les heures de soleil. Sur cette période, _on a mesuré 900 heures d'ensoleillement alors qu'en temps normal, on aurait dû être à 690 heures_."

Signe d'un réchauffement climatique ?

Tout le département, sans exception, a été touché et c'est même du côté de Cheillé que le soleil a tapé le plus fort. Pour autant, il ne faut pas y voir un signe immédiat du réchauffement climatique. Daniel Vendramini explique que "cela se mesure sur le long terme. Par exemple, quand on regarde les 10 dernières années en Indre-et-Loire, on va trouver sept records de températures. Donc là, on peut parler de réchauffement".

Selon lui, il ne faut pas spécialement craindre un retour de la sécheresse cet été. Pour rappel, sur les quatre derniers étés, il a plu deux fois moins que la normale. Mais "on a des quantités d'eau qui sont tombées de façon normale donc on part début juillet avec une situation stable", précise le chef de la station Météo France en Indre-et-Loire.

Pour autant, le ministère de la transition écologique a classé l'Indre et Loire comme département où il est "probable" qu'il y ait une période de sécheresse cet été.