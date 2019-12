Indre-et-Loire : les 14 saleuses du département prêtes à intervenir sur les routes en cas de chute de neige

Indre-et-Loire, France

Les agents d'entretien des routes du Conseil Départemental sont sur le pont à partir de ce lundi 2 décembre et pour une durée de trois mois, le dispositif de viabilité hivernale entre en action pour parer aux intempéries et aux chutes de neige et permettre aux automobilistes de se déplacer en Indre-et-Loire. Les 14 saleuses du département sont prêtes à prendre la route en cas de besoin et cela 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, les stocks de sel et de saumure sont constitués et répartis dans les 13 centres d'exploitation situés un peu partout sur le territoire départemental. Sur les 3 650 km de routes départementales, 1 400 sont identifiées comme étant prioritaires.

En rouge les axes traités en priorité par les saleuses du Conseil Départemental - @Conseil Départemental

En rouge sur la carte, les routes structurantes du département, celles qui convergent vers la métropole de Tours comme la D751 vers Chinon qui, avec son relief pose souvent problème pour les poids lourds dès qu'il neige ou qu'il y a du verglas, également le secteur de la grande vallée sur la RD 910 en allant vers Château-Renault. C'est en tout 1 400 km de routes jugées prioritaires qui seront traitées rapidement avec des saleuses, d'ailleurs les stocks de sel et saumure ont été faits, 3 000 tonnes seront ainsi consommés cet hiver, des monticules de sel répartis dans les 13 centres d'exploitation présents sur le département. Ce dispositif de viabilité hivernal c'est du 24 h sur 24 avec environ 200 agents qui se relayent, quatre patrouilleurs qui surveillent en permanence l'état des routes. Montant de ce dispositif jusqu'au 2 mars prochain, un peu plus de 900 000 euros.