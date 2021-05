Le vignoble des appellations Vouvray et Montlouis-sur-Loire ont été les plus touchés par les 10 jours de gel du mois dernier en Indre-et-Loire. C'est le bilan que fait la chambre d'agriculture :10% à 85% des bourgeons ont gelé sur Vouvray et 15% à 70% sur Montlouis-sur-Loire.

Indre-et-Loire : les vignobles de Vouvray et Montlouis ont été les plus touchés par le gel du mois d'avril

L'heure est au bilan pour les viticulteurs tourangeaux après la vague inédite de gel du mois d'avril dernier. Selon la chambre d'agriculture 37, les pertes en bourgeons varient d'un vignoble à l'autre en fonction de leur développement, de l'exposition aux vents et de l'efficacité des protections mises en place.

Les appellations Vouvray et Montlouis sont celles qui ont été le plus impactées par ces 10 jours de gel selon le bilan réalisé par la chambre d'agriculture qui a réalisé un suivi d'une quinzaine de parcelles après cet épisode : 10 à 85% des bourgeons ont gelé sur Vouvray et 15 à 70% sur l'appellation Montlouis.

Les bourgeons étaient plus développés sur les vignes de chenin

Si les dégâts sont plus importants sur les appellations Vouvray et Montlouis, cela est lié à l'avancement de la vigne explique Mélissa Merdy conseillère viticole à la chambre d'agriculture 37 : "le chenin est le cépage qui a principalement gelé puisque les bourgeons étaient plus avancés en terme de développement à la suite des fortes chaleurs de la fin du mois de mars, beaucoup plus que sur l'ouest du département et sur le cabernet franc".

Sur l'appellation Vouvray, l'une des zones les plus touchées par le gel est la vallée de Cousse à Vernou-sur-Brenne. Julien Pinon, viticulteur, fait le bilan des pertes de bourgeons : "Il y a à peu près 70 à 80% des bourgeons qui sont morts, c'est très grave, c'est une perte terrible. Il y aura peut-être une deuxième génération de grappes qui vont arriver mais rien n'est moins sûr et si elles arrivent, elles seront très petites et cela ne compensera jamais la perte".

Depuis plusieurs générations, nous n'avons jamais vu une telle période de gel

Julien Pinon explique que dans sa famille "on a suffisamment de recul pour affirmer que cette période traversée est une grande première, le domaine est dans la famille depuis 1786, je suis la 8e génération. Mon grand-père qui a 97 ans, qui est toujours en vie et qui a de la mémoire m'a dit que c'était du jamais vu".

A l'ouest de l'Indre et-Loire le gel a fait aussi des dégâts sur les appellations que sont Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil, de l'ordre de 20 à 40%.

A l'est du département les appellations Touraine et Touraine Amboise notamment ont connu également des déboires avec en moyenne 30% de pertes de bourgeons, principalement sur les vignes de chenin et chardonnay.

Il est certain que les rendements seront inférieurs aux années passées, mais les pertes de bourgeons ne signifient pour autant pas que les rendements seront du même niveau. Sur Vouvray ou Montlouis, les vignerons s'attendent à une récolte qui sera divisée par deux.