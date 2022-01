Indre-et-Loire : Météo France enregistre un léger déficit d'ensoleillement sur le mois de janvier

Un ciel bas, gris, des brouillards persistants et une luminosité qui manque. La météo de ce mois janvier 2022 ne fait pas rêver les tourangeaux à moins que ce soit l'ambiance générale qui ne donne pas trop le moral. Côté ciel, c'est la faute aux conditions anticycloniques expliquent les prévisionnistes de Météo France. Nous devrions arriver selon Frédéric Autin à environ 60 heures d'ensoleillement sur ce mois de janvier contre 69 heures habituellement. Pour autant, il n'y a rien de catastrophique explique t-il : "Si on regarde les données brutes, il y a en effet un petit déficit de soleil mais nous ne sommes pas sur quelque chose d'exceptionnel, par rapport à une journée avec un ciel couvert avec des nuages à 3. 000 mètres d'altitude qui sont peu épais, le soleil ne va pas être là mais on va avoir une impression plus de beau temps parce que c'est plus lumineux. Il est vrai que ce plafond bas est un peu démoralisant".

Des Tourangeaux poètes

Même avec ce couvercle gris au-dessus de la tête, les tourangeaux rencontrés ce jeudi ne semblent pas avoir le moral trop affecté : "cela fait penser à Van Gogh, à Amsterdam, cela a son charme, c'est le rayon de soleil des gens qui compense la grisaille" explique Guy. "C'est plus un ressenti de fatigue que de mauvais moral" selon Vanessa. "Je fais des cures de magnésium depuis quelques années, ça m'aide à tenir" dit pour sa part Eric ; "cela enlève bien moins le moral que la Covid" rajoute Guy. "C'est un peu oppressant et cela me fait penser au poème, le couvercle, de Baudelaire" dit un autre passant. "_Il y a un climat qui se dérègle et un climat social qui s'appauvri, c'est plus ça le problème je trouv_e" explique de son côté Xavier. Pour sa part Frédéric fait de l'humour : "je suis patient, j'aime l'automne et l'hiver où je renais...les plats traditionnels qui réchauffent. Ce couvercle au-dessus de nos têtes, je me dis que c'est Dieu qui fume des havanes, c'est obligé" !