L'hiver 2019-2020 est le plus chaud jamais enregistré en Indre-et-Loire avec plus de 3 degrés au dessus les normales. Météo France remarque aussi que cet hiver a été particulièrement venteux.

Indre-et-Loire : un hiver plus chaud que jamais et très pluvieux en Touraine

L'hiver 2019-2020 a battu des records de douceur en Indre-et-Loire. Selon Météo France, si on fait le moyenne des températures sur décembre 2019, janvier et février 2020, les températures sont plus de 3,1 degrés au dessus des normales.

"C'est surtout le mois de février qui a connu plus de 4 degrés au dessus des normales avec 9,3 degrés de température moyenne. C'est donc bien l'hiver le plus doux jamais observé depuis le début des mesures en Indre-et-Loire", note Daniel Vendramini, patron de Météo France Parçay Meslay.

"On a eu entre six et huit jours de vents très forts à plus de 80 km/h"

Selon les observations de Météo France, cet hiver a également été particulièrement venteux. "Les vents ont été soutenus et sur des durées assez longues", explique Daniel Vendramini. "On a eu entre six et huit jours de vents très forts à plus de 80 km/h" explique-t-il. Une situation qui n'avait été observée que deux ou trois fois depuis le début des mesures selon lui. "On se retrouve avec plus de 40 heures où on a eu des rafales à plus de 72 km/h" complète-t-il.

Un hiver très pluvieux après un été très sec

Parallèlement à cette douceur exceptionnelle, cet hiver a également été marqué par de fortes pluies. Un épisode qui intervient après une forte période de sécheresse cet été.

Selon le patron de Météo France Parçay Meslay, l'Indre-et-Loire est passé d'un extrême à l'autre : "De mi-juin à mi-septembre on a eu le deuxième été le plus sec et depuis on a connu des pluies de plus en plus importantes et qui se poursuivent au mois de mars."

"On vient de passer la normale et on est dans une période humide"

Les mois d'octobre, novembre, décembre mais aussi février ont été très pluvieux et cela continue "sur les trois premiers jours de mars, on a quasiment un mois de pluie qui est tombé !" selon lui. "C'est donc un hiver parmi les plus pluvieux, on vient de passer la normale et on est dans une période humide", explique le prévisionniste. Et il prévient : "Si ça continue comme cela, on pourrait tomber dans des périodes de crues."