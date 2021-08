Indre-et-Loire : vous pensez que la météo du mois de juillet a été pourrie ? Oui, mais pas totalement

Les mois de mai, juin et juillet dernier ont été les plus "pourris" en Touraine depuis au moins 60 ans en terme de pluviométrie. Certes, il a beaucoup plu notamment le mois dernier mais en terme de températures, ce mois de juillet n'a pas été si mal que cela selon Météo France.

Il est tombé des "cordes" le mois dernier, 20% de précipitations en plus en Indre-et-Loire par rapport à un mois de juillet normal selon les relevés de Météo France. Il est tombé en moyenne 60 mm au m² contre 50 mm d'habitude avec des disparités selon que l'on habite à l'ouest du département dans le Chinonais ou à l'est dans le Lochois. Le Lochois où l'on a pu atteindre par endroit jusque 100 mm d'eau. Selon Météo France il a plu cette année une journée sur trois en juillet contre une sur cinq en temps normal en juillet.

Beaucoup d'eau mais des températures agréables

Si le niveau de pluviométrie n'a jamais été aussi important depuis plus de 60 ans en cumulant les mois de mai, juin et juillet, en revanche côté températures, ce mois de juillet est légèrement supérieur à la normale selon Météo France : il a fait 19°9 en moyenne, c'est 0,3° de plus qu'un mois de juillet traditionnel et il faut remonter à 2012 pour voir un premier mois de grandes vacances un peu plus frais.

Pour début août, Météo France ne prévoit pas d'améliorations du côté du ciel, les 10 premiers jours s'annoncent sur la même configuration que ces jours derniers avec des températures assez fraîches et une alternance de nuages, d'ondées et d'éclaircies.