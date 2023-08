INFOGRAPHIE - Canicule : découvrez dans quelles communes il a fait le plus chaud ce lundi

La canicule étouffe le sud, l'est, le centre et l'ouest de la France depuis plusieurs jours. Quatre départements vont être placés en vigilance rouge ce mardi et les 40 degrés ont largement été dépassés dans le sud du pays ce lundi. Où a-t-il fait le plus chaud ? Découvrez notre infographie.

Il a fait très chaud dans la Drôme ce lundi © AFP - Nicolas Guyonnet / Hans Luca Quatre départements seront placés en vigilance rouge canicule ce mardi midi par Météo-France. Le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire subissent des températures suffocantes, mais c'est une grande partie sud de la France qui étouffe. Les 40 degrés ont été largement dépassés ce lundi. Du Vaucluse à la Drôme en passant par l'Hérault ou l'Ardèche, découvrez les 15 communes où il a fait le plus chaud. ⓘ Publicité Des records absolus de températures Il a fait jusqu'à 42,7 degrés sous abri ce lundi à Lapalud dans le Vaucluse. Un record absolu pour cette station météo. Le précédent record datait de la canicule de l'été 2003 : la température de 42,5 degrés avait alors été mesurée à Lapalud. Autres records absolus de température ce lundi : 42,5 degrés à Puy-Saint-Martin (Drôme). Le record à battre était de 41,9 degrés et datait de ce dimanche. Même chose à Vinsobres où il a fait 42.4 degrés aujourd'hui. Le record datait également de ce dimanche (42,1 degrés). Où a-t-il fait le plus chaud ce lundi ? © Visactu Lapalud (Vaucluse) 42,7°C

Puy-Saint-Martin (Drôme) 42,5°C

Vinsobres (Drôme) 42,4°C

Siran (Hérault) 42,3°C

Grospierres - Tourasse (Ardèche) 42,1°C

Argeliers (Aude) 41,9°C

Lagrasse (Aude) 41,9°C

Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche) 41,9°C

Durban-Corbières (Aude) 41,8°C

Salindres (Gard) 41,7°C

Soumont (Hérault) 41,7°C

Moulès-et-Baucels (Hérault) 41,6°C

Montségur-sur-Lauzon (Drôme) 41,5°C

Générargues (Gard) 41,4°C

Les Vans (Ardèche) 41,4°C