Inondations à Reims, grêlons et chutes d’arbres en Aquitaine : nuit agitée après le passage des orages

France

Les orages ont frappé une grande partie de la France dans la nuit de vendredi à samedi. La ville de Reims et la Marne ont été particulièrement touchés avec des inondations dans les rues. Dans la Creuse et le Berry, des grêlons sont tombés et des arbres ont été arrachés en Haute-Garonne.