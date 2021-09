Inondations : à Codognan, le maire "prêt à organiser l'évacuation" des habitants si nécessaire

Phillipe Gras, le maire de Codognan, confie toute son inquiétude sur France Bleu Gard Lozère, alors que de nouvelles pluies intenses sont attendues ce mercredi soir dans le Gard. Sa commune a déjà subi les orages de la veille. Si la même intensité se renouvelait 24h plus tard, il faudrait, selon lui, envisager une évacuation de la population. Et pour cause : "S'il y avait un nouvel épisode aussi violent qu'hier (mardi), il y aurait un grave risque pour la population et pour les vies humaines. La commune de Codognan, comme celle de Vergèze d'ailleurs, est protégée par une digue qui a été réalisée après la crue catastrophique de 1988. Et cette digue est en réalité une motte de terre, qui a été faite sans l'aide d'un concepteur, d'un maître-d'œuvre. Elle nous a protégés jusqu'à présent, mais elle est extrêmement fragile et exposée à un risque de rupture".

Le Gard est encore ce mercredi placé en vigilance orages, inondations et risque de crue.

Une digue fragilisée

"Déjà, l'eau est passée par-dessus la digue à deux endroits hier (mardi), et surtout il y a ce risque de rupture. Il y a une énorme masse d'eau qui vient s'accumuler derrière la digue, elle provient de la Vaunage. Cette masse d'eau a une force, une puissance, qui va finir à terme par désintégrer cette digue". Il poursuit : "On ne reste pas inactif : il y a un projet conçu dès 2007 de nouvelle digue. Depuis que je suis maire (2014) je me suis attelé à cette tache, avec beaucoup d'autres élus, pour le faire sortir de terre, mais c'est très compliqué"

"La seule chose que l'on peut faire, c'est organiser l'évacuation. La digue, on n'a pas les moyens de la conforter. On n'a d'ailleurs pas les autorisations de la conforter. S'il y a une vraie menace, il faudra évacuer. On se tient prêt à une évacuation." Phillipe Gras, le maire de Codognan