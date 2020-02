Inondations à Rouen : fermeture des trémies et des quais bas sur la rive droite

Les forts coefficients de marée font monter le niveau de la Seine une fois de plus ce jeudi 13 février en fin d'après-midi. Trémies et quais bas ont été fermés aux alentours de 17h.

Rouen, France

Marées hautes et forts coefficients provoquent des inondations sur les quais de Seine à Rouen ce jeudi 13 février 2020. Les trémies ont été fermées peu avant 17h et les quais bas sont fermés. Conséquence : des difficultés de circulation jusqu'à la place Saint Paul et pour arriver depuis l'A150 et Canteleu sur les quais rive droite. La marée haute est à 17h30 et les trémies et les quais devraient rouvrir d'ici 18h30 en fonction du rythme auquel s'évacue l'eau.

La Seine-Maritime et l'Eure sont en vigilance orange ce jeudi après-midi. La Seine-Maritime pour inondations et risque de vagues-submersion et l'Eure pour inondations.