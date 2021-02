Inondations à Saintes : l'état de catastrophe naturelle sera officiel vendredi

C'est officiel à Saintes : l'état de catastrophe naturelle va être reconnu. C'est la secrétaire d'Etat Bérangère Abba qui l'a annoncé ce mercredi 10 février, au maire de Saintes, Bruno Drapron, lors d'un appel téléphonique. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sera formellement publiée vendredi au Journal Officiel.

Elle permettra de faciliter les démarches des sinistrés de toute l'agglomération saintaise et une meilleure indemnisation. Les sinistrés auront dix jours, après parution de l’arrêté au JO, pour faire leur déclaration. Il faut penser à prendre des photos du niveau de l’eau dans les habitations, et ne pas jeter les biens endommagés avant le passage de l’expert ou l’accord écrit de l'assureur. Cela concerne, outre Saintes, les communes des Gonds, de Courcoury, Chaniers, Dompierre-sur-Charente, Chérac, Bussac-sur-Charente et Saint-Sever.

Une permanence des assureurs à la mairie

L'agglomération de Saintes proposera justement à partir de jeudi 11 février un point d'information avec les assureurs. Les sinistrés de toute l'agglomération pourront se présenter de 9 heures à 17 heures dans la salle du Conseil de la mairie de Saintes. Il s'agit là encore de faciliter leurs démarches. Les assureurs ont été invités (la MAIF a d'ores et déjà confirmé sa présence). Cette permanence des assureurs devrait durer plusieurs jours.

Le niveau de la Charente est sous les 6 mètres

Le niveau de la Charente, lui, a continué de baisser ce mercredi. Il est à moins de 6 mètres désormais au pont Palissy. Vigicrues prévoit qu'il soit situé entre 5,80 m et 5,95 m jeudi matin, après le pic à près de 6,20 m dimanche et lundi. Le tronçon de la Charente-Aval est donc toujours en vigilance Orange.