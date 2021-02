Inondations à Saintes : la ville lance un appel pour héberger les sinistrés

A Saintes, plus de 2.000 logements sont menacés d'inondations, en raison d'une crue du fleuve Charente, la plus grave depuis 25 ans. Pour accueillir les sinistrés, la ville a créé un centre d'accueil d'urgence. Mais elle lance aussi ce vendredi un appel à la solidarité auprès des habitants.

Le secteur de la rue de Taillebourg est l'un des plus touchés à Saintes. La hauteur d'eau très importante oblige la plupart des habitants à évacuer leurs logements.

Si vous avez un logement libre à Saintes, où des capacité d'accueil à votre domicile saintais, c'est le moment de faire jouer la solidarité ! Avec la crue exceptionnelle du fleuve Charente (6,20m attendus ce weekend au pont Bernard-Palissy), plus de 2.000 logements vont être envahis par les eaux.

Dans les quartiers les plus touchés, l'évacuation des habitants a commencé. Beaucoup ont été accueillis chez des proches. La ville a également mobilisé un hôtel, et ouvert un centre d'accueil d'urgence à l'abbaye aux Dames. Mais cela ne suffit pas. D'où cet appel à la solidarité lancé auprès des habitants. Si vous êtes prêts à vous mobiliser, le numéro à composer est le 05.46.92.34.45. C'est le standard téléphonique de la ville, qui sera ouvert exceptionnellement samedi et dimanche, de 8h à 18h.

Des renforts de police

En cas de besoin d'évacuation ou de demande d'assistance, la ville invite les habitants à contacter directement les pompiers au 18. Par ailleurs, des renforts de police et une compagnie de CRS vont être mobilisés pour sécuriser les habitations désertées par leurs habitants.

La mairie effectue régulièrement des mises à jour de la situation sur son site internet. Vous y trouverez notamment les rues coupées à la circulation. Dernières en date : le quai de Verdun entre la rue Saint-Pierre et la rue de Champagne, le quai de L’Yser entre la rue de l’Artois et la rue du Bois-d’Amour, le quai des Roches, la rue de Courbiac. Circulation difficile quai de la République, entre la rue Désiles et la rue Saint-Pierre.

Notez qu'en raison de cette crue de la Charente, les marchés de Saint-Pierre et de Saint-Pallais sont relocalisés sur le Cours Reverseaux.