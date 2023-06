Inondations à Toulouse : un service d'urgence disponible H24 intervient pour déboucher les canalisations

Les orages accompagnés de records de pluviométrie tombés sur la ville rose ont fait sortir les services de Toulouse Métropole et leurs camions spécialisés. Les services de surveillance des réseaux d'eau pluviale sont disponibles sur un simple coup de fil.

ⓘ Publicité

"Il y a une solution, des camions interviennent pour déboucher les canalisations"

Lundi soir, c'était la troisième fois en deux semaines qu'un épisode orageux inondait plusieurs secteurs de la ville rose (Croix Daurade, Faubourg Bonnefoy, les Carmes, Matabiau, centre ville, dimanche il est même tombé 51 millimètres d'eau en une heure, soit l'équivalent d'un mois de pluie.

Toulouse Métropole a reçu une centaine d'appels pour des routes, des cours intérieures et parfois même des maisons les pieds dans l'eau. Les canalisations du réseau pluvial saturent et débordent. Les riverains écopent.

Mais il est aussi possible de faire appel en urgence aux services de la Métropole. Et ça, peu de gens le savent, déplore Robert Médina, le vice-président en charge de l'assainissement : "Il y a évidemment une solution. Il y a quatre camions hydrocureurs qui sont intervenus dès la fin de l'orage pour aller déboucher des canalisations, pour aller solutionner et pour pouvoir évidemment parer au plus pressé. Mais si l'alerte n'est pas lancée aussi par les habitants, parce que dans la rue, il y a un caniveau qui est bouché, si les habitants ne nous contactent pas, on ne peut pas intervenir. C'est pas possible."

L'élu ajoute : "Il y a 2.600 kilomètres de réseau pluvial à Toulouse Métropole, 2.600 kilomètres. Il peut se passer dans le réseau des tas de choses. Un camion de béton qui vidange son camion dans un réseau d'eau pluviale, ça peut derrière créer un incident, évidemment, mais un débordement, c'est sûr, On n'est pas partout. Ensuite, quand il pleut beaucoup comme ça, il y a aussi des branches d'arbres qui tombent, qui bouchent les caniveaux et, évidemment, qui empêchent l'eau d'être avalée."

loading

Le numéro à composer en cas d'inondation constatée c'est le 05.61.201.201, disponible 24 heures sur 24. C'est le numéro du Centre atlas 360 , le centre d'hypervision qui surveille tous les réseaux du territoire de Toulouse métropole.