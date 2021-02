VIDEO - "C'est ma première crue" raconte Béatrice à Saintes dans sa maison entourée par l'eau

On arrive chez Béatrice en barque, ou alors en cheminant en équilibre sur des madriers. "on se croirait à Venise" lance la sexagénaire recluse depuis jeudi dans sa maison du Boulevard Guillet Maillet. Les madriers, de longues planches de bois, sont posés sur trois rangs de parpaing, tellement l'eau est haute. Les sapeurs sauveteurs de la sécurité civile qui sont postés pas très loin au carrefour de la rue de Taillebourg, et de la rue Gallieni qui mène à la gare ont de l'eau jusqu'à la taille quand ils poussent leurs barques. Ils sont disponibles pour transporter tous ceux qui viennent dans le quartier.

La maison de Béatrice est entourée par les eaux, et elle n'a eu aucune visite depuis la fin de semaine dernière. Ces barques rythment la vie quotidienne de Béatrice : "toute la journée, je les vois passer emmener des gens qui viennent chercher des affaires chez eux". Des riverains qui sont partis vivre ailleurs. Béatrice, elle ne s'est pas posé la question de partir, et dit qu'elle se sent en sécurité : "Il y a cinq marches pour arriver jusque chez moi". Et effectivement, l'eau n'est pas rentrée dans sa maison. "Mais il y en a quatre de recouvertes quand même". Ce lundi, le fleuve Charente a atteint sa cote maximale à Saintes à 6m20, et n'ira pas au delà.

Béatrice ne se sent pas isolée

Le caractère enjoué lui permet de garder le moral "ce matin, j'ai fait mes carreaux malgré la pluie, je fais de la peinture sur toile numérotée, je bouquine et je regarde la télé". Avec les deux seuls autres voisins elle échange des SMS, pour se rendre de petits services et prendre des nouvelles. Grace aux plongeurs sauveteurs Béatrice peut attendre tranquillement la décrue "Ce sont des gens formidables, je ne me sens pas isolée".