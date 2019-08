Inondations en Haute-Loire : "C'est la catastrophe, on peut plus sortir de chez nous", raconte une habitante

Les fortes précipitations de ce mardi après-midi ont provoqué des dégâts matériels dans la Loire et la Haute-Loire. À Pont-Salomon et Firminy notamment, les rivières ont débordé.

De nombreuses caves et garages ont été inondés dans la Loire et la Haute-Loire (illustration)

Pont-Salomon, France

L'été est décidément rude dans la Loire et la Haute-Loire. Les violents orages, couplés à de fortes précipitations ce mardi, ont provoqué de nombreux dégâts matériels. Les pompiers de la Loire sont intervenus plus de 200 fois pour des caves et garages inondés. La vigilance orange a été levée par Météo France. Des Ligériens et Altiligériens témoignent sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

"C'est la catastrophe, on peut plus sortir de chez nous, les routes sont impraticables" — Julie de Pont-Salomon

Les dégâts sont "immenses" à Pont-Salomon selon les mots du maire. Plusieurs rivières ont débordé et des blocs rocheux ont endommagé les routes. Julie raconte son réveil : "On ne peut plus sortir de chez nous [..] on a de l'eau jusqu'aux genoux, des murs sont tombés [..] mon voisin s'est carrément retrouvé les pieds dans l'eau donc on relativise un peu".

TÉMOIGNAGE - Julie, habitante de Pont-Salomon Copier

"Je suis bloquée depuis hier, je suis envahie par de grosses pierres et de la boue" — Suzanne de Firminy

À Firminy aussi, des cours d'eau ont débordé. C'est le cas de la rivière la Gampille. Suzanne, une habitante, en a subi les conséquences : "Je suis bloquée depuis hier, je suis envahie par de grosses pierres et de la boue, du sable". Là aussi, la solidarité s'est mise en place : "Un voisin est venu m'aider, mon garage est envahi par la boue, des gens ont fait un barrage devant mon garage [..] l'eau passe comme si c'était une rivière devant chez moi".

TÉMOIGNAGE - Suzanne, habitante de Firminy Copier