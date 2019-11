Intempéries : la Préfecture met en garde contre des comportements à risque des sinistrés

Var, France

La préfecture du Var met en garde la population contre d'éventuels comportements qui pourraient se révéler à risque dans les zones sinistrées après les intempéries de ce week-end. Un kayak s'est en effet retourné ce lundi matin dans le secteur de Fréjus avec à son bord trois adultes, sans faire de blessés.

Les trois personnes se rendaient au domicile de l'un d'entre eux sur une embarcation non adaptée. Le domicile était entouré d'eau, pas loin d'un mètre d'eau. La décision a été prise pour se protéger de l'eau, car le trio n'était pas équipé de cuissardes. Sauf qu'il y a encore du courant et que l'eau est évidemment boueuse, donc trouble et il est impossible de savoir ce qui se trouve en dessous.

Pour une raison inconnue, l'embarcation s'est retournée, faisant basculer les trois hommes dans l'eau. "Et même s'ils ont réussi à se mettre en sécurité eux mêmes, une mauvaise chute n'est jamais impossible" indiquent les pompiers du Var. L'eau n'est pas ailleurs pas très chaude. "La consigne c'est donc de ne prendre aucun risque", insiste la préfecture du Var.

Même chose pour ceux qui sont équipés d'un groupe électrogène. "Il doit se situer obligatoirement à l'extérieur. Le mettre à l'intérieur de son domicile, c'est risquer une intoxication au monoxyde de carbone pouvant aller jusqu'à la mort" conclut la même source.