Inondations dans le Var : le bilan s'alourdit à 4 morts et 1 disparu

Var, France

Le dernier bilan provisoire après l'épisode méditerranéen qui a frappé le Var ce week-end fait état de 4 morts et un disparu. Il s'est en effet alourdi après la découverte ce dimanche soir de la voiture du couple originaire de Grasse, qui avait disparu dans le secteur de Tanneron hier. Au fil des heures, l'inquiétude a grandi, notamment parce qu'une coulée de boue importante a été signalée dans cette zone. Et c'est d'ailleurs le scénario qui se dessine : le véhicule du couple a été aperçu en contre-bas de la route, dans un secteur extrêmement difficile d'accès, peut-être poussé par des quantités impressionnantes d'eau. Un peu plus tôt dans la journée, les équipes mobilisées ont retrouvé le corps d'un homme d'une quarantaine d'année au Muy à proximité du lieu où l'embarcation des pompiers s'est retournée samedi après une opération de sauvetage aquatique. Et à Cabasse, c'est le corps d'un chasseur d'une cinquantaine d'années qui a été retrouvé à proximité de son véhicule tout terrain immergé dans une cuvette d'eau. En revanche, toujours pas de trace de ce septuagénaire à Saint-Antonin-du-Var qui n'a plus donné signe de vie depuis samedi. Les recherches vont se poursuivre.

Des foyers sans électricité

800 foyers sont encore privés d'électricité dans le secteur de Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur Argens et St Tropez. Enedis n'est pas en mesure de donner un délai pour le rétablissement de l'électricité dans ces secteurs car certaines installations sont encore inondées, donc inaccessibles. C'est le cas par exemple du poste de transformation de Puget-sur-Argens.

Trafic SNCF plus ou moins perturbé

Le trafic SNCF perturbé tout le week-end mais en phase de reprise progressive depuis hier après-midi. Pas de pertubation sur le trafic entre Marseille et Toulon. En revanche, c'est plus problématique entre Toulon et Nice.

Quelques établissements scolaires fermés

Le lycée Golf Hotel de Hyères est fermé jusqu'à mercredi inclus. Plusieurs bâtiments ont été touchés dont l'internat. Pas de cours non plus seulement lundi pour les élèves du collège de la Peyroua au Muy. Toutes les écoles de Roquebrune-sur-Argens seront aussi fermées lundi pour une journée. Sauf l'école des Issambres qui sera le seul établissement du secteur à être ouvert. L'internat du lycée Val d'Argens au Muy n'a pas accueilli les élèves ce dimanche soir. Ils seront de nouveau hébergés dès mardi.

Des dégats matériels majeurs pour un bilan humain qui reste, certes déjà trop élevé, mais bien en dessous des 23 morts et deux disparus de 2010. Le président de la Région Renaud Muselier évoque dans un communiqué : " La coordination des différentes collectivités et de l’Etat, l’anticipation et les leçons retenues de la catastrophe de 2015 ont permis d’éviter un drame encore plus terrible. Il faudra travailler dans cette même ligne car les catastrophes se répètent à un rythme de plus en plus soutenu."