Inondations dans le Var : le corps du sexagénaire disparu entre Saint-Maximin et Seillons retrouvé ce jeudi

Var, France

Il ne restait plus qu'un infime espoir de retrouver en vie le sexagénaire disparu depuis samedi entre Saint-Maximin et Seillons-Source d'Argens. Infime espoir qui vient de s'envoler avec la localisation du corps du disparu en début d'après-midi dans la Meyronne. Le cours d'eau traverse la D560 qu'empruntait régulièrement le varois pour rallier les deux communes. Les recherches se sont poursuivies toute la matinée de ce jeudi encore. Un peu plus tôt dans la matinée, c'est le pare-choc de la voiture du disparu qui a été récupéré dans l'eau. Le véhicule en revanche n'a pas encore été localisé.

Le bilan s'alourdit donc encore portant à 6 le nombre de morts dûs à ces intempéries.