Inondations dans le Var : le point dans les écoles

Département Var, France

L'Inspection d'Académie du Var fait actuellement le tour des établissements scolaires potentiellement touchés par les intempéries. A cette heure, deux inquiétudes persistent selon Olivier Millangue, inspecteur d'Académie : le collège du Muy dont le rez-de-chaussée a été inondé et le lycée du Golfe Hôtel à Hyères où 30 à 40 cms d'eau ont envahi les ateliers techniques et l'internat. Un point plus précis sera fait dans les heures qui viennent.