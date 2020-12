Inondations dans les Landes : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour trois communes

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les communes de Mimbaste, Bélus et Rivière-Saas-et-Gourby à la suite des inondations et coulées de boues au début du mois d'octobre dernier. L'arrêté préfectoral a été publié au Journal officiel ce mardi 22 décembre.

Le département avait été placé en vigilance orange pour pluies et inondations

Dans un arrêté datant du 14 décembre et publié au bulletin du Journal officiel ce mardi, la préfecture des Landes reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour trois communes, à la suite des inondations et coulées de boue dues aux fortes pluies du début du mois d'octobre. Le département était alors en vigilance orange pour pluies et inondations.

Les communes concernées :

Mimbaste, pour des événements du 2 au 4 octobre

pour des événements du 2 au 4 octobre Bélus et Rivière-Saas-et-Gourby, pour des événements datant du 3 octobre.

Si vous êtes concerné

Si votre maison ou un bâtiment vous appartenant a subi des dommages à cette période, vous avez dix jours au maximum après la publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 22 décembre 2020, pour déclarer le sinistre à votre assureur.