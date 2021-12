Inondations dans les Landes : vigilance orange levée à Peyrehorade

Après les impressionnantes images de ce samedi à Peyrehorade et son pic à 5,52 mètres d'eau, l'heure est à la décrue. Ce dimanche matin, les gaves réunis sont à 3,15 mètres à 11 heures, indique Vigicrues, soit un niveau proche de la normale. La vigilance orange vient d'être levée dans le secteur de Peyrehorade. "L'effet des crues des gaves s'atténue progressivement", écrit l'organisme dans son bulletin de vigilance crues.

Ce dimanche matin, les gaves réunis sont à 3 mètres 19, un niveau proche de la normale. - Vigicrues

14 personnes se sont réveillées dans un hébergement d'urgence mis en place par la commune de Peyrehorade, c'est quatre de plus que le nuit de vendredi à samedi. Une situation qui se surprend plus les sinistrés habitués : "C'est ma troisième évacuation en six ans", soupire Patrick. Pas question de démanger pour autant : "on sait qu'on est dans une zone inondable, on est obligé d'assumer. On le savait on ne peut pas s'en plaindre, la mairie nous a prévenu", explique Anaïs.

D'autres communes ont été touchées par d'importantes inondations : Oeyregave, Hastingues, Orthevielle et Sorde-l’Abbaye. La vigilance orange est aussi levée à Tartas, où la Midouze a atteint son pic ce dimanche à 2 heures avec 2,38 mètres d'eau.

Un autre pic de crue ce dimanche

Les phénomènes de crues ne sont cependant pas terminés dans les Landes. Le pic de l'Adour à Dax est attendu dans la nuit de dimanche à lundi et devrait atteindre entre 4,5 mètres et 5,20 mètres d'eau. Vigicrues hisse le drapeau orange. C'est proche du record historique, mais pas de quoi inquiéter les autorités locales, déjà bien habitué à ce type d'événements. "Le problème est sous contrôle, dans la mesure où à Dax un protocole existe dans ce cas de figure. Nous fermons certains axes, protégeons certains équipements, et en renforçant nos équipes de surveillances. La situation ne provoque donc aucune inquiétude en ce moment", détaille le maire Julien Dubois.

L'état de catastrophe naturelle dès jeudi

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin est venu à Peyrehorade ce samedi après-midi pour annoncer l'état de catastrophe naturelle dès jeudi prochain dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques.