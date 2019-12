Inondations : des pompiers de la Charente-Maritime envoyés en renfort dans le Lot-et-Garonne

Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

Charente-Maritime, France

Huit sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime, spécialisés dans le sauvetage aquatique en eaux vives, sont en route ce dimanche vers Casteljaloux, une commune du Lot-et-Garonne. Ils viennent prêter main forte à leurs collègues encore très mobilisés après les inondations provoquées par les crues de ces derniers jours.

Le Lot-et-Garonne, la Gironde, du Gers et des Landes sont toujours en vigilance orange aux inondations. Le bilan de ces intempéries est lourd : trois morts et cinq blessés en deux jours, à cause de chutes d'arbres ou emportés par un cours d'eau en crue.

La Garonne devrait monter jusqu'à 9,3 mètres lundi matin à Marmande dans le Lot-et-Garonne

"C'est une crue tout à fait atypique parce que les niveaux d'eau sont très hauts et elle touche l'ensemble du département", selon la préfecture du Lot-et-Garonne. L'eau a atteint 9,19 mètres à Tonneins, dimanche en fin d'après-midi. Et à Marmande, la Garonne devrait passer de 8,83 mètres dimanche soir, à 9,3 mètres lundi à 5 heures du matin.

La Charente et la Charente-Maritime ne sont plus en vigilance orange aux inondations

Météo France a levé son alerte pour nos départements : à 10 heures ce dimanche pour la Charente et à 16 heures pour la Charente-Maritime.

Il n'y a pas eu de dégâts importants dans les deux Charentes. Une centaine de foyers étaient encore privés d'électricité ce samedi. Tous ont été réalimentés selon Enedis. Quelques routes inondées ont été coupées à la circulation, mais ce sont des axes peu empruntés par les automobilistes.