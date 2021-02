Inondations en Charente et Charente-Maritime, toujours en vigilance orange crues

Vigicrues maintient les deux départements de la Charente et la Charente-Maritime en vigilance orange crues ce dimanche. La situation s'est stabilisée du côté de Cognac et une décrue s'est amorcée à Angoulême et à Mansle. À Saintes en revanche, le pic est attendu lundi.

Stabilisation et décrue amorcée en Charente

Le phénomène de crues s'est poursuivi dans le département de la Charente et le service de prévisions des crues a maintenu les tronçons Charente amont (entre Mansle et Angoulême) et Charente moyenne (entre Angoulême et Cognac) en vigilance orange. En amont du fleuve Charente, la situation se décante, une vingtaine de cm de moins à Angoulême et Mansle.

À Jarnac, la situation se stabilise avec un plateau entre 12,40 et 12,50 m depuis le début de matinée. Du côté de Cognac, la situation est stabilisée depuis le milieu de la nuit et devrait rester à hauteur dans les prochaines heures... environ 7,60m aux derniers relevés.

Le centre opérationnel départemental a de nouveau été activé toute la journée pour coordonner la réponse des services, en lien permanent avec les collectivités locales, notamment les maires des communes qui ont activé leur plan communal de sauvegarde.

À Montignac et Cognac, deux éboulements ont été signalés dans la matinée. Les sapeurs-pompiers et les élus ont procédé à des vérifications des deux sites, avec l’appui du bureau de recherches géologiques et minières. Cet événement a conduit au relogement d’une famille à Montignac.

Situation toujours préoccupante à Saintes

Suite à la crue de la Charente aval, le centre-ville et la zone nord de Saintes connaissent actuellement des inondations. Le lit de la Charente se situe actuellement à un niveau entre 6,10m et 6,15m à Saintes au Pont Pallissy.

Et le pic de la crue est attendu lundi à Saintes. Le niveau du fleuve pourrait atteindre 6,20 m dimanche à 16h contre 6,05 m à 7h, prévoit Vigicrues. Vingt-deux communes sont concernées directement par les crues, dont 14 dans le secteur de Saintes.

À cette heure, ces inondations ont pour conséquences principales :

l’évacuation préventive de la maison d’arrêt, effectuée dès le vendredi 5 février ;

la fermeture de 22 rues ;

l’évacuation de 159 personnes par le SDIS depuis le début de l’événement ;

l’hébergement de sept personnes dans des structures mises en place par la commune ;

des coupures d’électricité pour 85 clients (soit 0,45 % des abonnés de la commune).

L’accessibilité générale de la commune de Saintes n’est pas remise en cause par les inondations. Les sapeurs-pompiers ont effectué près de 270 interventions depuis le début de l’épisode, essentiellement des reconnaissances et des interventions pour la protection de biens (relevage de meubles…)

