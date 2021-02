Inondations en Charente et en Charente-Maritime : le point sur la situation

La Charente-Maritime et la Charente font face à d'importantes inondations depuis vendredi 5 février. Ce samedi, la Charente continue de monter. "Deux cours d’eau sont encore en alerte orange, la Charente aval et la Boutonne amont", indique la préfecture de Charente-Maritime. 22 communes sont touchées dans ce département. "Plus de 200 sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers restent déployés sur le terrain. Dès ce matin, 32 militaires d’une unité d’intervention de la sécurité civile et 50 renforts extradépartementaux de sapeurs-pompiers (venant de la Creuse, de la Corrèze, de la Vienne et de la Haute-Vienne) sont sur le terrain pour renforcer les effectifs déjà engagés", précise la préfecture.

190 personnes ont dû être évacuées et 50 d'entres elles ont été prises en charge et hébergées par les communes. Le préfet renouvelle son appel à "la plus grande vigilance à destination de la population résidant aux abords des cours d’eau en crue".

82 personnes évacuées à Saintes

Saintes est particulièrement touchée. 82 habitants ont été évacués et six d'entre eux ont dû être relogés. Certains quartiers sont privés de gaz, d'autres d'électricité. Dans un communiqué, la Ville indique que la Charente va continuer à monter tout le week-end.

à lire aussi À Saintes, 5.000 personnes pourraient être évacuées à cause de la crue de la Charente ce weekend

Un centre d'accueil d'urgence est ouvert à l'Abbaye aux Dames et le centre d'appels d'urgence de la Ville reste ouvert tout le week-end de 8 à 18 heures au 05 46 92 34 45.

Pour prêter main forte à leurs collègues, 11 sapeurs-plongeurs de Haute-Vienne et de Corrèze sont sur place et resteront au moins 48 heures.

La Charente sous les eaux

La Charente est également touchée. La ville de Cognac a réuni, ce samedi matin, une cellule de crise. Le bas du quartier Saint-Jacques à Cognac est sous l'eau et une vingtaine d'habitants ont été évacués. Des protections ont été installées et "on a aussi un centre d'hébergement d'urgence qui est opérationnel et qui peut accueillir 40 personnes", indique le maire de Cognac, Morgan Berger.

Comme en Charente-Maritime, le pic de crue n'a pas encore été atteint. Il devrait l'être dimanche midi.