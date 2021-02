Inondations en Dordogne : lente décrue mais attention à la fin de semaine pluvieuse

Le niveau des cours d'eau est en baisse ce mercredi en Dordogne. Depuis plusieurs jours, on ne compte plus les débordements sur l'ensemble du département. La décrue est lente et les pluies prévues en fin de semaine font craindre une augmentation des niveaux. La Préfecture indique qu'il s'agit "d'une phase d'amélioration lente". Certains cours d'eau sont toujours en vigilance crue/inondations ce mercredi.

Vigilance orange :

Dordogne aval

Dronne aval

Isle aval

Vézère aval

Vigilance jaune :

Dordogne moyenne

Dronne amont

Isle amont

Vézère amont

La Préfecture précise que " les épisodes pluvieux à venir de la fin de semaine nécessitent une vigilance particulière et que les services de l'Etat restent pleinement mobilisés aux côtés des collectivités territoriales".

Ce mercredi en milieu de journée, une quinzaine de routes sont encore coupées à la circulation dans le département. Vous pouvez retrouver la liste sur le site info-routes24.dordogne.fr qui est mis à jour régulièrement. Vous pouvez également écouter France Bleu Périgord qui fait des points trafic tout au long de la journée et appeler le 05 53 53 82 82 pour signaler d'éventuelles difficultés de circulation.