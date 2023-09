Inondations en Drôme et Ardèche : les demandes de catastrophe naturelle examinées dès le 22 septembre

La procédure de classement en catastrophe naturelle va être accélérée. Le préfet de la Drôme l'annonce ce mardi après-midi au cours de sa visite sur le terrain au lendemain des intempéries qui ont fait des dégâts dans le nord du département. Thierry Devimeux précise que les dossiers seront examinés en commission nationale dès ce vendredi 22 septembre. Même chose pour les dégâts en Ardèche où la préfecture que nous avons contactée invite les maires à faire remonter les dossiers d'ici jeudi. Cela permettra aux sinistrés, particuliers ou collectivités, d'être indemnisés plus rapidement.

Un embâcle impressionnant à Saint-Vallier

Ce lundi après-midi, la rivière Galaure était recouverte d'un impressionnant tapis de branchages - Ville de Saint-Vallier

Sur le terrain, les travaux de remise en état se poursuivent partout. Le chantier le plus spectaculaire, c'est sans doute celui de la Galaure à Saint-Vallier. Lundi, la crue de la rivière a charrié des tonnes de branchages qui se sont stockés le long d'un pont. "La végétation était très sèche au bord du cours d'eau" explique l'adjoint à la voirie Jean-Louis Bégot, "la crue a tout emporté très facilement". Dès lundi après-midi, dix bennes de camions ont été remplies. Le travail se poursuit ce mardi. Il faudra sans doute plusieurs jours pour en venir à bout.

Etonnement et colère à Andancette

C'est la crue d'une autre rivière, le Bancel, qui a laissé des traces un peu plus au sud, sur la commune d'Andancette. Cinquante habitations ont été inondées par de l'eau boueuse. Dans un lotissement ancien, les habitants s'étonnent : "il n'y avait jamais eu d'eau à cet endroit". Dans le lotissement neuf qui s'est construit juste à côté, les occupants sont en colère. Certains se sont installés en juillet et le regard d'égout de leur maison n'était toujours pas raccordé au réseau pluvial.

Beaucoup de routes à nettoyer

Les routes étaient jonchées de boue et de branches d'arbres, comme ici entre Lamastre et Tournon © Radio France - DM

Sur les routes, le travail est encore très important pour les équipes techniques des communes et les agents des départements, Rien qu'en Ardèche, le service départemental des routes estime à 100 le nombre d'agents encore mobilisés ce mardi avec tractopelles et balayeuses pour nettoyer les chaussées. Le département a fait appel à cinq entreprises privées en renfort. "Il faut enlever la boue, les pierres et les arbres tombés" détaille le directeur du service des routes Yann Bacconnier. Le coût total du nettoyage est estimé à 100.000 euros. Mais pour l'instant, peu de dégâts structurels en Ardèche.