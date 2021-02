PHOTOS - Inondations en Gironde : décrue amorcée sauf pour la Garonne à la Réole, vigilance orange maintenue

A 10h ce jeudi matin, la décrue était en cours ou amorcée à Abzac, Coutras, et Pessac-sur-Dordogne. Seule la Garonne, restait haute, très haute à la Réole. La décrue, lente, devait suivre une phase d'étale de plusieurs heures. De son côté, la mairie de Cadillac s’attend à ce que ça remonte beaucoup vers 13h.

Dans le secteur du Langonais-La Réole, 10 évacuations ont été effectuées dans la nuit par les sapeurs-pompiers, deux personnes ont été mises en sécurité. En tout, ce sont 56 personnes qui y ont été évacuées depuis le début des inondations, 22 qui ont été aidées pour être "mises en sécurité".

Deux PC opérationnels ont été installés à Langon et La Réole. Au point de 10h ce jeudi, la préfecture de la Gironde communiquait les chiffres suivants :

Garonne - La Réole : 9m69 pic enregistré à 5h40, même niveau à 9h45 – phase d’étale pour plusieurs heures. La décrue, qui suivra, sera lente.

: 9m69 pic enregistré à 5h40, même niveau à 9h45 – phase d’étale pour plusieurs heures. La décrue, qui suivra, sera lente. Dordogne - Pessac-sur-Dordogne : 7m55 à 19h, 7m37 à 10h00 - décrue en cours.

: 7m55 à 19h, 7m37 à 10h00 - décrue en cours. Isle – Abzac : 3,66m à 5h40, 3m62 à 9h50 - la décrue s’amorce.

: 3,66m à 5h40, 3m62 à 9h50 - la décrue s’amorce. Dronne – Coutras : 3,23m pic enregistré à 21h15, 3,19m à 10h00 - la décrue s’amorce.

Il est fortement conseillé d'éviter de se déplacer sur les routes du Langonnais-Réolais ce jeudi. Vers 7h tous les ponts étaient coupés entre St Macaire et Langon. Il est recommandé aux usagers de la rive droite de la Garonne dans le secteur Langon-La Réole devant se rendre à Bordeaux par le Nord-Ouest d’emprunter les routes départementales pour rejoindre la D936 ou la RN89. Les usagers de la rive gauche doivent privilégier dans la mesure du possible l'autoroute A62 entre La Réole et Bordeaux.

Les inondations en images

À Langon

Le niveau de la Garonne était toujours très haut ce jeudi en fin de matinée © Radio France - Stéphane Hiscock

L'état des routes