Inondations en Gironde : vigilance orange maintenue, la décrue sera longue

Ce vendredi matin, la vigilance orange aux inondations est maintenue en Gironde. Un peu plus d'une trentaine de routes sont toujours coupées dans le département ce vendredi matin et la décrue s'amorce très lentement.

"On a pu passer une nuit à peu près normale" confie Bernard Pagot, le maire de Barie, entre Langon et La Réole, ce vendredi matin. "On va attendre que l'eau baisse pour commencer le nettoyage" ajoute Deborah qui mesure encore mal les dégâts chez elle à La Réole. Après trois jours d'angoisse pour les habitants du sud-Gironde et du Libournais, même si elle risque d'être longue, la décrue est annoncée. En attendant, de nombreux Girondins restent cernés par les eaux. La vigilance orange aux inondations est maintenue ce vendredi matin sur la Gironde. Dans le sud du département et le Libournais en particulier, on circule difficilement et une grande prudence est requise.

Comment circuler ?

Un peu plus d'une trentaine de routes sont toujours coupées en Gironde ce vendredi matin. Le pont de Langoiran est fermé, celui de Podensac ouvert. Il est recommandé aux usagers de la rive droite de la Garonne dans le secteur Langon-La Réole devant se rendre à Bordeaux par le Nord-Ouest d’emprunter les routes départementales pour rejoindre la D936 ou la RN89. Il est également possible de circuler sur la départementale 1113 entre le Réolais et Marmande où le pont de la rocade est ouvert. Les usagers de la rive gauche doivent privilégier dans la mesure du possible l'autoroute A62 entre La Réole et Bordeaux.

Invité de France Bleu Gironde ce vendredi matin, Alain Renard, vice-président du Conseil départemental de la Gironde, en charge des routes insiste sur l'importance de respecter la signalisation sur les routes. "Dès qu'il est possible de réutiliser une voie en sécurité, elle est remise à la disposition de ses utilisateurs." Il lance un appel "au civisme et à la modestie. Ce n'est pas parce qu'on a une voiture qui a une hauteur un peu plus importante que celle du citoyen moyen qu'on peut circuler quand une route est barrée. J'incite fortement les automobilistes à entendre les conseils qui leur seront apportés par les services compétents du département ou de l'Etat. Des ponts peuvent être rouverts mais ils ne seront rouverts qu'à partir du moment où nous avons des garanties sur leur sécurité."

Toujours les pieds dans l'eau, dans le sud Gironde et le Libournais

Cela faisait 40 ans qu'on n'avait pas vu ça. A Cadillac au sud du département, par exemple, la Garonne est arrivée au pied des remparts et elle a du mal à redescendre encore ce vendredi matin. Elle est montée à plus de 8,20 mètres dans la nuit de jeudi à vendredi. La plupart des riverains inondés ont préféré rester chez eux, réfugiés à l'étage de leurs habitations.

Dans le Libournais, plusieurs hameaux ont été cernés à Sablons. Des maisons ont été inondées sans trop de gravité à Guîtres et Saint-Denis-de-Pile.

Dans le secteur du Langonais-La Réole, en tout, 56 personnes ont été évacuées depuis le début des inondations, 22 qui ont été aidées pour être "mises en sécurité". Le fleuve a noyé 2.300 hectares dans la plaine ce jeudi.

Ce vendredi matin, la préfecture de la Gironde communique les chiffres suivants :

La Réole : 9,11m à 6h35 - décrue en cours (pic à 9,70m le 4/02 entre 6h et 16h)

Garonne à Langon : 11,49m à 6h25 - décrue amorcée (pic à 11,69m le 4/02 entre 20h et 23h)

Solidarité

Si vous habitez dans les secteurs concernés par les crues, que vous avez besoin d'aide ou que vous voulez témoigner, l'antenne de France Bleu Gironde vous est ouverte : 05 56 19 10 10. Au total ce vendredi matin, 12 départements français sont toujours en vigilance orange aux crues.