Inondations en Ile-de-France lundi : le RER C perturbé, le pic pour la Marne attendu aujourd'hui

Par Martine Bréson , France Bleu Paris - Mis à jour le -

La Marne devrait encore monter ce lundi. Le pic est prévu en fin d'après-midi. La circulation du RER C est perturbée à cause des crues au moins jusqu'en fin de matinée. La Seine-et-Marne en vigilance orange pour les crues et jaune pour le verglas. Suivez la situation tout au long de la journée.