Inondations : encore 2100 foyers privés d'électricité dans le Gard.

Après l’épisode orageux qui a provoqué ce mardi 14 septembre de nombreux dégâts sur le réseau de distribution d’électricité, 100 techniciens d’Enedis sont mobilisés dans le Gard : ils sont positionnés en priorité à Nîmes, Vergèze et Milhaud. "L’objectif d’Enedis est de réalimenter le plus rapidement possible les foyers et entreprises impactés". A 14h, ce mercredi, 2100 foyers privés d’électricité dans le Gard, notamment à Nîmes, touchée à son tour par les conséquences des inondations.

Pour raison de sécurité, deux postes de distribution publique d’électricité inondés ont notamment été mis hors tension car fortement endommagés par la montée des eaux. "Au fur et à mesure que l’eau se retire, les équipes d’Enedis mènent des opérations de pompage, de nettoyage, de remise en service ou de remplacement des équipements inondés". Dans tous les cas, les installations électriques doivent être totalement sécurisées avant de remettre l’électricité.

Cent techniciens d’Enedis, "entrainés aux aléas climatiques", sont mobilisés sur le terrain. Les renforts viennent des départements voisins dont l’Aude, l’Hérault et les Bouches-du-Rhône.