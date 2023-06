Inondations et aquaplaning en Creuse à cause des orages

Les pompiers creusois ont eu une nuit bien mouvementée ! Ce jeudi matin la vigilance orange aux orages est levée, mais elle était en place depuis mercredi soir.

Des trombes d'eau se sont abattues sur le département : le 18 n'a pas arrêté de sonner, avec plusieurs inondations signalées selon les pompiers.

La nationale 145 sous l'eau

Soyez prudent au volant : il y a également un grand risque d'aquaplaning. La nationale 145 comporte des poches d'eau à de nombreux endroits entre La Souterraine et Guéret. La circulation est également délicate entre Parsac et Guéret selon Météo Creuse. A Guéret "le rond-point d'Opel est totalement inondé" selon son président, Michel Contre, qui n'a pas hésité à prendre sa voiture lui-même pour constater. "Sur la route, c'était un mur d'eau ! La visibilité était quasi nulle, on voyait pas à 1 mètre 50 ou 2 mètres devant soi. En général, sur la Nationale 145, on roule à 110, là j'étais à 50 ou 60 km/h, il y avait un gros risque d'aquaplaning !"

Météo Creuse signale aussi que le réseau mobile autour de Gouzon est hors service, "sans doute à cause de la foudre". Sous le post de l'association, certaines personnes disent même qu'elles n'ont plus de lumière, parce que leur compteur aurait disjoncté.